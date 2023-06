Uitslagen en overzicht nacompetitie zaterdagvoetbal

VOETBAL- Noordscheschut is voor het tweede achtereenvolgende seizoen gedegradeerd. De eersteklasser kon het in de eerste ronde van de nacompetitie niet bolwerken tegen Unicum uit Lelystad. Voor een plek in diezelfde 1e klasse is Achilles 1894 ook uitgeschakeld. De mannen uit Assen gingen over de knie bij Leeuwarder Zwaluwen en spelen daardoor ook volgend seizoen in de 2e klasse.