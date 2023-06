Stam en Schoon stranden in tussenronde Elite 16-toernooi Tsjechië

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en haar beachvolleybalpartner Raïsa Schoon zijn bij het Elite 16-toernooi van Ostrava in de tussenronde uitgeschakeld. Het koppel verloor met 2-1 in sets van Nina Brunner en Tanja Hüberli uit Zwitserland: 13-21 26-24 15-12.

Stam en Schoon moesten na twee nederlagen en één zege in de groepsfase uitkomen in de tussenronde. Daarin waren ze in de eerste set duidelijk te sterk voor de Zwitserse opponenten.