Noordscheschut degradeert voor het tweede seizoen op rij

VOETBAL - Noordscheschut is, voor het tweede seizoen in successie gedegradeerd. Tegen Unicum werd in eigen huis met 1-3 verloren. Speelde het vorig seizoen nog in de 4e divisie, volgend seizoen komen de mannen van trainer Berry Zandink uit in de 2e klasse.

De gasten uit Lelystad begonnen beter aan de wedstrijd en verzuimden binnen tien minuten de score te openen. Linksback Yorick Hogetoorn zette zelf de aanval op en mikte de bal net over het doel van doelman Wiebe Zinger.

Achterstand

Na een kleine twintig minuten was het Noordscheschut dat bijna op voorsprong kwam. Een goede voorzet van Jesse Steenbergen werd door Rijnald Vos bijna binnengekopt, maar de lat stond de 1-0 in de weg. Zes minuten later was het aan de andere kant wel raak. Michel van Aggele kwam goed voor Steenbergen, die de 0-1 niet kon voorkomen.

Drie minuten voor rust kwamen de Schutters weer langszij. Melvin Mol mocht van 20 meter aanleggen en de middenvelder schoot de bal hard langs de muur en langs doelman Tymo Harmsen.

Ongestoord en rood

Toch zocht Noordscheschut met een achterstand in de rust de kleedkamer op. Amper twee minuten na de 1-1 kon Dyllan Lancer de 1-2 binnen schieten. De aanvoerder van Unicum kon ongestoord de zestien binnenlopen en de ploeg uit Lelystad weer op voorsprong zetten.

In de tweede helft zette Noordscheschut de gasten onder druk, maar veel uitgespeelde kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Na twintig minuten spelen kreeg Lancer een rode kaart op appèl van de assistent-scheidsrechter. De aanvoerder van Unicum greep Melvin Mol bij de keel. Wie dacht dat de thuisclub nu langszij zou komen, kwam bedrogen uit, want amper vijf minuten na het wegsturen van Lancer, scoorde invaller Jason Lenz de 1-3 en was de wedstrijd beslist.