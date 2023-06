Sprookje Vitesse '63 is ten einde

VOETBAL - Derdeklassers Vitesse'63 en FC Klazienaveen speelden zaterdag in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Voor Vitesse'63 is het verhaal klaar na een 5-0 nederlaag bij Groen Geel. FC Klazienaveen plaatste zich bij Be Quick Dokkum na strafschoppen wel voor de volgende ronde van de nacompetitie.

Vitesse'63 verloor bij het Groningse Groen Geel met en daarmee is het nacompetitiesprookje voor de formatie van trainer Klaas Mijnheer over en uit. Halverwege keken de gasten uit Koekange al tegen een 2-0 achterstand aan. Een klein kwartier na rust gooide Groen Geel het duel vanaf elf meter definitief op slot, nadat Erwin Gunnink met een rode kaart (hands) eerder mocht inrukken.

Daarna ging het snel de verkeerde kant op, zag Mijnheer. "We wisten dat we van hele goede huize moesten komen om hier voor een stunt te zorgen. We hebben het geprobeerd, maar zij waren stukken beter. We hebben ook niet de ambitie gehad om te promoveren. Ik denk dat we al met al terug kunnen kijken op een mooi seizoen."