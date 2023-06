Bargeres door in nacompetitie na winst tegen BATO

VOETBAL - Vijfdeklasser Bargeres speelde vanmiddag in eigen huis tegen BATO Winschoten voor een plek in de vierde klasse. Bargeres besliste het duel met klein verschil en is daarmee door naar de volgende ronde: 2-1.

"Er zat veel spanning op deze wedstrijd, maar ik denk dat wij heel terecht hebben gewonnen. Volgende week ontmoeten we VAKO en dan moeten we er staan, want we zijn heel dichtbij succes."