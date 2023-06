FC Assen en MSC door in strijd om promotie

FC Assen rekende in de verlenging af met DVC Appingedam, het werd 3-2. MSC kende heel weinig moeite met RKSV Donkerbroek: 3-0. Dave Everts en Roy Kuiers scoorden in de eerste helft voor MSC. Kort na de onderbreking bracht Jesse Bakker de eindstand op het scorebord.

"Een hele mooie overwinning en een mooie opsteker richting volgende week, maar we hadden de score veel hoger kunnen laten uitvallen als we al onze kansen hadden benut", vertelde MSC-trainer Guido Wind. Mocht MSC zaterdag ook van Teuge winnen, dan volgt een week later de finale.

Lastige wedstrijd voor Assen

FC Assen speelt volgende week in de volgende ronde tegen SJS en moest tegen DVC Appingedam het achterste van haar tong laten zien vertelde trainer Jon Yntema. "We kwamen in de eerste helft wel terecht op voorsprong dankzij Jarno Hamming, maar we hadden het niet eenvoudig. Deze ploeg zakte niet in, maar daar hadden wij wel het juiste antwoord op. We creëerden iets meer kansen, maar de verschillen waren niet groot."