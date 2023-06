Seizoen voorbij voor Achilles 1894: geen promotie

VOETBAL - Achilles 1894 speelt ook volgend seizoen in de 2e klasse. De Asser club verloor in de eerste ronde van de nacompetitie met 5-0 van Leeuwarder Zwaluwen.

Het duel in Friesland werd gespeeld in een troosteloze ambiance. Het hoofdveld was onbespeelbaar en leek meer op een steppe dan een voetbalveld omdat de gemeente Leeuwarden al wekenlang blijkbaar weigert te sproeien. Daardoor werd de clash tussen de herkanser van de 1e klasse F en de vervangende periodekampioen in de 2e klasse L op het tweede (kunstgras)veld gespeeld.