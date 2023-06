Te Wierik: 'Die goal kwam voor 99,9 procent op het conto van Zivkovic'

VOETBAL - Bij Mike te Wierik was de knop na de 2-0 zege op NAC al snel weer om. De verdediger keek alweer vooruit naar het dubbele treffen met Almere City FC, dinsdag en zondag. "We zijn pas halverwege."

Te Wierik had vroeg in de wedstrijd de 1-0 op zijn schoen, maar zag zijn inzet naast gaan. "Het was een geweldige bal van Diemers, maar ik keek recht in de zon waardoor ik lastig kon timen."

Een uurtje later was de van de FC Groningen overgekomen verdediger wel betrokken bij (eigenlijk) de beslissing in de wedstrijd. Bij de aanval via Mark Diemers en Ahmed El Messaoudi trok Te Wierik met zijn loopactie de linkervleugelverdediger van NAC (Sanchez) naar binnen. El Messaoudi passte richting Zivkovic, die vervolgens verwoestend uithaalde. De bal ging via de paal tegen de touwen. "Die loopactie was goed hè.. maar toch kwam die goal voor 99,9 procent op het conto van Richairo hoor."