FC Klazienaveen mag ondanks trainerssoap nog hopen op promotie

VOETBAL - FC Klazienaveen reisde zonder ex-trainer Marc Hegeman af naar Be Quick Dokkum. Hegeman werd eerder deze week ontslagen. Spelers wilden het ontslag terugdraaien, maar ondanks het ontslag besloot de derdeklasser de strijd toch aan te gaan op Friese bodem. Dat deden de bezoekers met Michel Kerkdijk aan het roer en niet zonder succes.

FC Klazienaveen beleefde een stroeve start, want halverwege keken de gasten al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Rudmer Loonstra. Die achterstand leek het vonnis in te luiden voor FC Klazienaveen, maar een kwartier voor tijd bracht Roland Bruinsma de spanning volledig terug.

In de slotfase stonden beide ploegen plotseling weer gelijk dankzij een treffer van Jesse Habing en daarmee stond de wedstrijd volledig op zijn kop. In de verlenging werd er niet meer gescoord, maar de strafschoppenserie werd beslist in het voordeel van FC Klazienaveen.

Ontlading

"Dit is een fantastisch resultaat en een gigantische ontlading na een moeilijke week", vertelt Kerkdijk. "We hebben als team besloten om er toch vol voor te gaan en dan is het heel mooi om te zien hoe het uitpakt. Er is heel veel gebeurd, maar wij willen omhoog en daarvoor hebben we vandaag hele goede zaken gedaan."

Hoogeveen