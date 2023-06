Uitslagen en schema nacompetitie zondagvoetbal

In de nacompetitie voor een plek in de 1e klasse viel meteen het doek voor Rolder Boys . De herkanser van de 1e klasse E ging ondanks legio kansen onderuit tegen Helpman. Dalen, dat een sterk seizoen kende in de 2e klasse J en hoopte op promotie, werd uitgeschakeld door het verrassende Sellingen . Valthermond won wel, al was het nipt tegen VENO . Roden stroomt nu pas nu (in de tweede ronde) in.