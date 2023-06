Dick Lukkien krijgt kans op gedroomde afscheid: 'het ultieme'

VOETBAL - Dick Lukkien krijgt dus de kans om na zeven seizoenen FC Emmen op zijn gedroomde manier te vertrekken bij de Drentse club. Om dat doel te bereiken moet Lukkien met zijn mannen in twee duels zien af te rekenen met Almere City FC. "Dat is het ultieme en hopelijk hebben we hier volgende week zondag groot feest."

De Veendammer was uiteraard blij met de zege ("ondanks dat het met name voor rust niet goed was") en met het feit dat zijn team zonder kleerscheuren de horde NAC nam op de eigen Oude Meerdijk. "Ik wil nog een kleine slag om de arm houden, maar het lijkt erop dat iedereen goed uit de strijd gekomen is. Sterker nog, ik heb stiekem ook nog wel de hoop dat er meer spelers zullen aansluiten de komende week."

'Naar de zolderkamer'

Over de opponent in de finale van de play-offs - Almere City FC - kon en wilde Lukkien nog niet teveel zeggen. "Ik heb uiteraard hun wedstrijden gezien, maar voor een gedegen analyse ga ik me weer - zoals altijd - opsluiten op mijn zolderkamer. Ik weet dat het een club is die nu in een vergelijkbare situatie zit als Emmen enkele jaren geleden, maar ik hou het toch liever bij onze eigen sentimenten. Wij willen in de eredivisie blijven en daar gaan we alles aan doen."

Zivkovic en El Messaoudi