HODO ontslaat trainer Eric Prins

Voor Prins kwam het besluit van HODO uit Hollandscheveld niet als een hele grote verrassing. "Natuurlijk is het heel jammer dat we niet door gaan, maar het gesprek dat ik onlangs had was niet het eerste overleg. Ik ben nu 25 jaar trainer en het is me nog nooit overkomen. Dit is dus de eerste keer en dat doet wel een beetje pijn. HODO is een fantastische club, maar we hebben afgelopen seizoen niet kunnen brengen wat we wilden en dat betekende directe degradatie."