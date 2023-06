Sweel, Wacker en SVZ starten met goed resultaat in nacompetitie

VOETBAL - Sweel, Wacker en SVZ zijn goed begonnen aan de nacompetitie voor een plek in de 2e klasse. Voor SVV'04 zit het seizoen erop.

Sweel begon met een uitstekend resultaat in de provincie Groningen, want in Blijham trokken de gasten met 5-0 overtuigend aan het langste eind. Daardoor is Ruinen volgend weekend de volgende opponent. Sweel-trainer Marnix Bakker was met name tevreden over de tweede helft.

"In de eerste helft kregen we wel degelijk kansen, maar we scoorden niet. Na rust begon het lekker te draaien en vonden we het net via Jort Jalving (3), Dawud Qadiri en Patrick Zwiers. Na de 3-0 geloofde ASVB het wel en dat zie je dan ook vaak in de nacompetitie waardoor de laatste goals alleen maar goed waren voor de statistieken. Wij kunnen ons gelukkig richten op Ruinen. Komende week vol aan de bak, want in dit soort duels is het alles of niks."

Wacker

Wacker was tegen Renado ook goed bij de les. De ploeg van Geert Jan Hoekstra leidde bij rust met 1-0 dankzij een treffer van Dennis Westerbeek. Een klein kwartier voor tijd verdubbelde Joris Brouwer de tussenstand en in de slotfase haalde wederom Westerbeek de trekker over.

Met dit resultaat is Wacker verzekerd van de volgende ronde waarin SC Erica de volgende tegenstander is. Eenvoudig kwam de zege alleen niet tot stand. "Deze ploeg was lastig te bespelen", vertelde trainer Gert Jan Hoekstra. "Het duel was goed in balans, maar wij waren beduidend effectiever in de afronding. Vanaf nu kan ons vizier op SC Erica."

SVZ schakelt SVV'04 uit