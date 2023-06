Dalen uitgeschakeld in nacompetitie na nederlaag tegen Sellingen

VOETBAL - Voor Dalen zit het seizoen erop na de 0-2 nederlaag tegen Sellingen. Dit betekent dat de ploeg van vertrekkend trainer Michel Kerkdijk ook volgend seizoen in de 2e klasse uitkomt.

De wedstrijd begon met een minuut stilte in verband met het overlijden van de broer van Sellingen-trainer Geert Aalderink. In een open wedstrijd was de eerste kans voor de gasten uit Groningen. Bjorn de Roo zag zijn kopbal, uit een corner, van de lijn worden gehaald.

Dalen mist kansen

Daarna nam Dalen het initiatief. Nadat Sem Jansen, Rob Vrielink en Tijmen Venhorst drie goede kansen hadden gemist, had de thuisclub pech nadat Marijn Verdoold zijn kopbal bovenop de lat zag belanden.

Vlak voor rust kwamen de gasten op voorsprong. Ian de Vrieze hakte de bal, met de rug naar het doel, voorbij Dalen doelman Rick Braam, die kansloos was op de inzet van De Vrieze. Voor rust werd er niet meer gescoord, zodat beide ploegen met een 0-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Veldoverwicht

In de tweede helft had Dalen een veldoverwicht, zonder dat het veel grote kansen kreeg, alhoewel Venhorst dichtbij de gelijkmaker was. Wederom bracht de lat redding voor Sellingen.

Na een korte drinkpauze beslisten de gasten de wedstrijd. Uit een vrije bal kreeg Sellingen drie kansen. Nadat Braam in eerste instantie redding bracht en een tweede poging van de lijn werd gehaald kon De Roo in derde instantie de bal wel binnen tikken (0-2).

Dalen deed er alles aan om het nog spannend te maken, maar een treffer leverde het slotoffensief niet meer op. Sellingen maakt nog kans op een plek in de 1e klasse.

Laatste keer