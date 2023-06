Valthermond verslaat VENO en gaat door in nacompetitie

VOETBAL - Valthermond is een stapje dichterbij promotie naar de 1e klasse. Op eigen veld werd VENO uit Vollenhove in de nacompetitie met 1-0 verslagen. Jens Dulle maakte in de tweede helft het enige doelpunt.

Valthermond, dat de laatste seizoenen een vaste klant is in de nacompetitie, kon niet beschikken over keeper Noah Sahetapy. Hij was al met vakantie en werd vervangen door keeperstrainer Joost Schrik. Ook Alwin Braakman kon niet spelen, hij was geschorst.

Overwicht voor Valthermond

Valthermond was de betere ploeg in de eerste helft. Het elftal van Kenny Koning controleerde de wedstrijd, gaf amper kansen weg, maar creëerde zelf te weinig uitgespeelde kansen. In de tiende minuut probeerde Milan Draijer het van afstand, maar zijn schoot vloog naast.

Na een klein half uur spelen kreeg aanvoerder Erik Jan Verbeek een goede mogelijkheid op de openingstreffer. Maar zijn inzet was te slap en kon makkelijk worden gekeerd door Jos Bril, de doelman van VENO. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Valhermond de grootste kans op de 1-0. De inzet van Milan Draijer werd door een verdediger van de bezoekers bijna in eigen doel gekopt, maar de bal ging uiteindelijk net over.

Verdiend op voorsprong

Ook na rust domineerde Valthermond. Na een kwartier spelen was het Jens Dulle die de thuisploeg verdiend op 1-0 bracht. Uit een corner kopte de 24-jarige speler onberispelijk raak. Een week eerder tegen Peize was Dulle ook al trefzeker.

De bezoekers uit Vollenhove zochten daarna meer en meer de aanval en dat gaf de thuisploeg ruimte. Amper drie minuten na de 1-0 kreeg Jorn Draijer een enorme mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zijn inzet ging net voorlangs.

Belangrijke rol voor keeper Joost Schrik

Valthermond vergat de wedstrijd in het slot te gooien en daardoor bleef het spannend. Tien minuten voor het einde kreeg VENO een enorme kans op de gelijkmaker. Een slippertje achterin bij Valthermond zorgde ervoor dat invaller Tim in 't Veld ineens alleen voor keeper Joost Schrik opdook. Maar Schrik bleef goed naar de bal kijken en voorkwam met zijn redding de 1-1.