Doek valt Diever/Wapse in nacompetitie; DVC’59 daalt af naar vijfde klasse

VOETBAL - In de strijd voor promotie naar de vierde klasse en het behoud van de vierde klasse vielen er zondagmiddag nogal wat doelpunten op de amateurvelden. Het doek viel al wel voor Diever/Wapse, terwijl DVC'59 afdaalde naar de vijfde klasse bij Nieuweschoot: 4-2.

Voor Diever/Wapse is de nacompetitie voorbij na de 3-0 nederlaag bij Blauwhuis. Blauwhuis speelt daardoor volgende week tegen SVBC dat overtuigend won van Kloosterburen: 4-0.

BEW en HHCombi konden het pas na verlenging eens worden over wie actief mag blijven in de nacompetitie. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 en in de verlenging viel er aan beide kanten nog een treffer. In de strafschoppenserie kwam HHCombi als winnaar uit de strijd: 4-5. Het team van trainer Abel Darwinkel speelt daardoor volgende week tegen FVV en mag blijven hopen op promotie.

DSC'65

DSC'65 vocht tegen Groen Geel voor lijfsbehoud in de vierde klasse. De formatie van Jordy Boer slaagde in haar missie door met 2-1 te winnen van Groen Geel en mag zich met dat resultaat ook opmaken voor de volgende ronde waarin DSC'65 Langezwaag ontmoet. DVC'59 moest bij Nieuweschoot winnen om te overleven in de vierde klasse. Het plan voor de ploeg van trainer Dennis Bruns kwam niet uit de verf op Friese bodem. Het geluk zat ook bepaald niet mee vertelde interim-voorzitter Henk Nijland.