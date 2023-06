Nick Smidt uit Assen tweede op 400 meter horden in Hengelo

ATLETIEK - Bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo is Nick Smidt uit Assen naar een tweede plaats gesneld op de 400 meter horden. Met een tijd van 49,17 seconden eindige hij bijna een seconde achter de Amerikaanse winnaar CJ Allen.

De 26-jarige Assenaar was tevreden over zijn race, al zat een aanval op het stokoude Nederlands record (48,44) van Harry Schulting uit 1979 er niet in. "Ik geloof al jaren dat ik dat kan en dit seizoen denk ik dat het echt mogelijk is", zij hij na afloop van de race.

Vorige week liep Smidt in België een nieuw persoonlijk record van 48,70, waarmee hij zich verzekerde van WK-deelname in Boedapest deze zomer. "Dat is een lekker gevoel, dat geeft vrijheid. Vorig seizoen was ik erg bezig met punten verzamelen voor de wereldranglijst en dat hoef ik nu niet meer te doen. Ik kan me nu richten op dat nationale record. Er moet nog 0,26 seconde af."