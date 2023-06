Rolder Boys mist kans op kans en degradeert uit 1e klasse

Rolder Boys, met dertig treffers de slechtst scorende club in de competitie, sloot het seizoen matig af met maar vier punten uit de laatste zes duels. Met name de thuisnederlaag, in de voorlaatste speelronde, tegen GOMOS (0-2) deed pijn, want in dat duel had de ploeg van trainer Rick Slor zich veilig kunnen spelen.

Keeper van Helpman 3

Op de perfecte grasmat in Rolde waren de eerste kansen voor de thuisclub. Siemen Krikke, Sander Tuin, Frank Suurd en Perr Kirchhof kregen de bal echter niet achter Ambrus Temme, de keeper die normaliter zijn wedstrijden speelt in Helpman 3. De doelman groeide, zonder dat hij het allemaal heel bewust deed, na rust uit tot de man of the match. En als er al eens een bal langs Temme ging, zoals de inzetten van Sander Jansen en Krikke, dan stond er wel een verdediger op de doellijn om de keeper een handje te helpen.

Counters

De gasten, die voor rust af en toe een plaagstootje uitdeelden, snakten de gehele tweede helft naar de verlenging. Zover kwam het echter niet, want waar de eerste counter (waaruit werd gescoord) nog buitenspel bleek was de tweede uitval van Helpman wel raak. Invaller Tim Sanders rondde af, waarbij Rolder Boys-doelman Robin Geertsma niet vrijuit ging. Rolder Boys was even van slag en amper vijf minuten later profiteerde Helpman opnieuw van gatenkaas in de defensie. Ditmaal was Kevin Hofman de doelpuntenmaker. In blessuretijd bracht Toine Slor de spanning nog heel even terug, maar de tijd was te kort om nog een verlenging af te dwingen.

