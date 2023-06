Tennissers Suthwalda mogen landstitel in eigen huis prolongeren

TENNIS - De mannen van TC Suthwalda uit Zuidwolde hebben zich geplaatst voor de play-offs van de eredivisie. Volgend weekend mogen zij op eigen terrein hun landstitel verdedigen. Ook in 2021 werd Suthwalda al landskampioen.

Plaatsing voor de play-offs was al zo goed als veiliggesteld. Als nummer twee ging Suthwalda gisteren de laatste speelronde in. Ondanks dat de mannen uit Zuidwolde met 5-1 van Naaldwijk verloren, wisten ze zich toch op die tweede plek te handhaven. Aan Drentse kant ontbraken Niels Visker, Jarno Jans en Sander Arends. Teamcaptain Floris Kilian zorgde samen met met Sander Jans in het dubbelspel voor de enige winstpartij.