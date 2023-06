FC Emmen Podcast #39: 'Gelukkig was er geen postbode in Emmen'

'One down, one to go!' Dat is het verhaal voor FC Emmen na de dubbele zege op NAC in de halve finale van de play-offs. Almere City FC is de laatste horde voor de formatie van trainer Dick Lukkien, die dus de kans krijgt om op zijn gedroomde manier afscheid te nemen van de Drentse club komende zondag.

Uiteraard staat de 39e FC Emmen Podcast volledig in het teken van die krachtmeting. Hoe moet FC Emmen het aanpakken in de polder morgen, wie moet er spelen als Keziah Veendorp weer fit genoeg is en wie zijn de bepalende spelers bij Almere City FC?

De beste man

Volgens Theo ten Caat zal Ahmed El Messaoudi het kind van de rekening worden als Veendorp terugkeert. Niet verrassend, want twee weken geleden wilde de oud-speler van Veendam, FC Groningen en FC Twente nog een postzegel op de middenvelder plakken. "Gelukkig is de postbode niet in Emmen geweest de afgelopen week", aldus Niels Dijkhuizen. "El Messaoudi was de beste man van het veld zaterdag." René Posthuma pareert dit nog enigszins met een wanhoopspoging: "Maar één zwaluw maakt nog geen zomer."

Penalties

Dick Heuvelman geeft vanuit zijn eigen tuin in Vries (de éminence grise van de podcast is herstellende van een heupoperatie) zijn favoriete lijstje met penaltynemers door, al verwacht de oud-journalist niet dat het zover niet gaat komen.

Kortom, het vertrouwen bij de podcastleden is groot al moet het wel een stuk beter dan in de eerste helft van afgelopen zaterdag. "Want die was van KKD-niveau", besluit Ten Caat.