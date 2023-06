92e TT mikt met sprintrace op zaterdag op bezoekersrecord

MOTORSPORT - Het TT Circuit hoopt dit jaar op een bezoekersrecord. Met name op zaterdag wil het circuit meer publiek trekken met de sprintrace van de MotoGP. Een nieuw fenomeen dat dit seizoen geïntroduceerd is. De race gaat over de helft van het aantal rondes en coureurs kunnen er ook de helft van het aantal WK punten mee verdienen.

"Voor de toeschouwers heb je wat extra's. Die zondag staat als een huis, maar op zaterdag kunnen we wel wat meer toeschouwers kwijt. Dus dan is de sprintrace een mooie aanvulling", zegt TT-voorzitter Arjan Bos.

De voorverkoop ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar. Inmiddels zijn er 50.000 kaarten de deur uit. Opvallend is dat het meerdaagse toegangsbewijs, het passe-partout, goed loopt. En voor de zaterdag ligt de kaartverkoop 20 tot 30 procent hoger. De businessclubs op het circuit zijn volgeboekt.

"Daar zijn zelfs wachtlijsten voor. En ook de Haarbochtlounge is voor zaterdag en zondag uitverkocht. Een VIP-arrangement voor een vriendelijke prijs", vult TT-directeur Peter Oosterbaan aan.

Coronatijd overleefd

Financieel staat de TT er weer goed voor. De verliezen die in coronatijd geleden zijn, worden weer ingelopen. "We hebben een gitzwart jaar gehad in 2020. Door de regelingen van de overheid was 2021 een stuk beter. En in 2022 hebben we een goed jaar gedraaid en we kunnen we de reserves weer wat aanvullen", verklaart Bos.

Dit jaar zijn op de TT maar liefst drie Nederlandse vaste Grand Prixcoureurs actief. Een ongekende luxe. Naast Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in de Moto 2, maakt de achttienjarige Collin Veijer uit Staphorst dit seizoen z'n debuut in de Moto 3.

Bij de 92e TT wordt nog meer ingezet op de 'beleving'. "Vroeger ging het alleen om de sport. Maar het publiek wil ook geëntertaind worden net als in de Formule 1. Meer een experience. Dus Dorna gaat ook steeds meer rondom de Grand Prix organiseren", vertelt Bos. En daarbij is ook het TT-festival volgens hem een 'must'.

"Mensen zijn gewend dat er van alles te doen is. We staan niet los van de samenleving, dus is het TT-festival ook heel belangrijk.

Zangeres Ellen ten Damme uit Roden zal tijdens de TT het Wilhelmus zingen. Ze wordt begeleid door de Johan Willem Friso-kapel van de kazerne uit Assen.