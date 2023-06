FC Emmen moet vanaf 2025 voetballen op natuurgras

FC Emmen moet vanaf het seizoen 2025/2026 een nieuw veld in De Oude Meerdijk hebben liggen, willen ze in de Eredivisie spelen. De Eredivisie CV en de achttien Eredivisieclubs zijn vandaag overeengekomen dat vanaf 2025 alle clubs op een natuur- of hybride grasveld moeten voetballen.

FC Emmen broedt momenteel ook op plannen voor een nieuw stadion, waarin zeker een natuurgrasveld komt te liggen. De gemeente Emmen onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw stadion.

Wanneer de eerste paal de grond in gaat, is niet bekend. Eerder gaf FC Emmen aan ervan uit te gaan dat die eerste paal in 2024 geplaatst wordt en dat het stadion in 2025 klaar zou zijn.

Nieuw wedstrijdprotocol

In het overleg tussen de Eredivisieclubs is ook overeengekomen dat er een nieuw wedstrijdprotocol komt waarin kwalitatieve eisen zijn opgesteld over alle soorten velden. Welke eisen dat zijn is niet bekendgemaakt.

De clubs kwamen bij elkaar om te praten over een nieuw mediacontract, waarin ook zou worden besproken wie vanaf 2025 de Eredivisie mag uitzenden. Maar daar zijn ze volgens Eredivisie CV niet aan toegekomen.