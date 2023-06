Jari Vlak piekt op tijd: 'Klaar voor finale play-offs'

Maar door hard te trainen, geduld te hebben en een beetje geluk (door het wegvallen van zijn concurrenten) is Vlak tijdens de cruciale fase van het seizoen terug in het keurkorps van Dick Lukkien.

En hoe? Vlak was in beide halve finaleduels van de play-offs tegen NAC Breda één van de betere spelers van het veld en lijkt dus op tijd te pieken. "Het gaat goed met me inderdaad. Waar dat door komt? Ik zou het niet weten. Ik doe gewoon mijn best en mijn ding en dat ging de afgelopen wedstrijden wel lekker. Overigens moet je natuurlijk wel spelen om het te kunnen laten zien, zo simpel is het ook."