TT Circuit wil investeren in spectaculair Formule 1-huldigingspodium

MOTORSPORT - Het TT Circuit van Assen wil de komende jaren investeren in een nieuw huldigingspodium. Volgens TT-voorzitter Arjan Bos moet het dezelfde uitstraling krijgen als bij de Formule 1-races.

"Wat ze tegenwoordig op het podium van de Formule 1 doen, waarbij ze de auto van Max Verstappen met een lift naar boven tillen, zoiets zou ik hier ook wel willen", verklaart Bos.

"Dan staat dat ding daar te pronken, want dáár heeft hij het ook mee gedaan. Al met al wil ik ook een groter podium met meer digitale uitstraling. Daar willen we in gaan investeren", aldus de TT-voorzitter. Het is een plan voor de komende drie jaar.

Zes miljoen euro

Nu de financieel zwaardere coronatijden weer achter ons liggen, gaat het financieel ook weer een beter met het circuit. "Financieel was het bedrijf altijd al gezond. Maar in zo'n covidjaar als 2020 dan knalt het geld er wel uit en daar maak je je dan best wel zorgen om omdat je er ook verantwoordelijk voor bent. Maar nu is onze financiële fundering weer sterk en zien we ook dat het er voor dit jaar erg goed uitziet."

De afgelopen jaren moest de hand op de knip, maar omdat het circuit de reserves weer wat heeft kunnen aanvullen, zijn er ook meteen weer investeringsplannen. De komende jaren zal er zes miljoen euro gespendeerd worden om de accommodatie te verbeteren.

Kijken naar de F1

"We willen wat gebouwen vervangen en verduurzamen, met name voor de technische dienst. Ook willen we nog wat meer asfalteren rond het circuit en ik wil ook wat meer met amusementspleinen doen", vertelt Bos