Luister hier live naar Almere City FC - FC Emmen

Nog twee duels en dan weten we of FC Emmen ook volgend seizoen in de eredivisie speelt of dat de Drentse club terugkeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

Tegenstander in de finale van de play-offs is Almere City FC, de nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De club, die sinds 2005 actief is in het betaalde voetbal, bereikte deze finale via FC Eindhoven en VVV. FC Emmen ontdeed zich van NAC Breda in de halve finale, door in Breda met 1-2 te winnen en in Emmen met 2-0.