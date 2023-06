Dick Lukkien: 'Deze wedstrijd is nog niet gespeeld'

Dick Lukkien wond er na de 2-0 nederlaag in Almere geen doekjes om. "Het was een verdiende nederlaag. Almere City FC was beter dan wij", aldus de oefenmeester. "We gaven de goals cadeau."

Volgens de trainer, die komende zondag afzwaait, was het eerste kwartier voor de thuisclub en kwam daarna het herstel van FC Emmen. "Zonder dat we goed speelden overigens. Maar na rust vond ik ons beter, maar dan moet je geen mensen van de sokken lopen in je eigen zestien of je simpel laten aftroeven op de zijlijn."