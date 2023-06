Veldmate en Diemers blijven strijdbaar: 'We moeten stormen zondag'

'Vroeg scoren'

Volgens de nummer 10 van de Drentse club was het simpelweg niet goed genoeg. "We begonnen slecht en kwamen het eerste kwartier niet van onze eigen helft af. We hadden wel afgesproken om, net als tegen NAC, wat in te zakken maar in tegenstelling tot NAC werd Almere wel gevaarlijk over de zijkanten met voorzetten en een aantal corners achter elkaar. Daarna herstelden we ons en had ik het idee dat we beter werden en er eigenlijk niet zoveel aan de hand was, tot die penalty. Het leverde Almere een boost op, waarna ze ook nog een tweede treffer maakten."