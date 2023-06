Tennisclub Suthwalda begint gehavend aan play-offs om derde landstitel

Coach Floris Kilian mag niet spelen

Eén van de regels in de play-offs is dat een speler minimaal twee keer in de reguliere competitie gespeeld moet hebben om in de play-offs mee te mogen doen. En dus kan coach Floris Killan dit weekend niet ingezet worden. Hij redde afgelopen weekend de meubelen tegen Naaldwijk en won samen met Sander Jans het dubbelspel.