Almere weet het zeker, City FC promoveert: 'De zanger is al geboekt'

Almere is er klaar voor. Mocht Almere City FC aanstaande zondag met minder dan 2-0 verliezen van FC Emmen, of zelfs gelijkspelen of winnen, dan komt er een groots huldigingsfeest in Almere Stad.

Martin Ort is directeur van de Ondernemersvereniging in Almere en heeft al zes keer eerder een aanvraag ingediend voor een huldiging. Al die zes keren ging het mis, maar deze zevende keer moet het volgens Ort raak zijn. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. In al die jaren dat ik meeloop en dat wij betaald voetbal spelen zijn er nog nooit, maar dan ook nooit problemen geweest met onze supporters. Die zijn trots op Ally en Almere City FC", zegt de ondernemer tegen Omroep Flevoland

Spelers één voor één gehuldigd

Hij is er zo van overtuigd dat hij alles al klaar heeft voor de huldiging. "De spelers zullen één voor één gehuldigd worden en natuurlijk mag René Schuurmans niet ontbreken. Hij zal het lijflied van het Almere City FC publiek ten gehore brengen (Laat de zon in je hart, red.). Die heb ik al geboekt."

Omdat Ort al meerdere promotie-degradatiewedstrijden heeft meegemaakt zegt hij dat hij er wel kijk op heeft en schat de kans op promotie op zo'n 80 procent.

Toch blijft hij realistisch en met beide benen op de grond: "Niemand rekent zich nog rijk. Het eerste deel van het tweeluik is voorbij. Dat deel van de voorstelling was fantastisch en nu alles op alles zetten in de laatste negentig minuten. Ik hoop dat ze Almere trots maken!"

Maandag feest

Als het feest doorgaat dan zie Ort een ongedwongen feest met een paar duizend man. Volgens de gemeente Almere zal het feest maandag dan beginnen om 17.00 uur. Burgemeester Hein van der Loo zal de spelers dan toespreken. Na de huldiging van een uur zal er muziek klinken door de straten van Almere.