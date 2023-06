Erik Jan Veerbeek schiet Valthermond langs Helpman in nacompetitie

VOETBAL - Valthermond heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de nacompetitie voor een plek in de zondag 1ste klasse. In eigen huis werd Helpman met 2-0 verslagen.

Zondag komen de mannen van trainer Kenny Koning opnieuw in actie. Valthermond speelt dan opnieuw een thuiswedstrijd. Union uit Malden, dat vanavond met 1-0 van Sellingen won, is de tegenstander.

Erik Jan Veerbeek

In een gelijkopgaande eerste helft waren de kansen schaars. Valthermond had een licht veldoverwicht, maar er was weinig actie in beide strafschopgebieden. Na een klein half uur spelen kwam de thuisclub op voorsprong. Erik Jan Veerbeek werd de diepte ingestuurd en de nummer tien van Valthermond passeerde Helpman-doelman Joost de Graaf om daarna in een leeg doel de 1-0 binnen te tikken.

Voor rust konden de gasten uit Groningen geen vuist maken en werd er niet meer gescoord.

Valthermond beter

In de tweede helft had Valthermond een veldoverwicht, creëerde het een paar kansen, maar scoorde niet. Tien minuten voor tijd kreeg Milan Draijer de grootste kans, maar de aanvaller faalde, oog in oog, met doelman De Graaf.

Een paar minuten later kreeg de thuisclub bijna de deksel op de neus. Invaller Keanu Chun leek van dicht bij de gelijkmaker binnen te schieten, maar schoot recht op Valthermond doelman Noah Sahetapy, die de bal op zijn lichaam kreeg.