Roden neemt eerste horde in nacompetitie dankzij Robin van der Tuin

VOETBAL - vv Roden nam vanavond de eerste horde in de nacompetitie tegen degradatie uit de 1ste klasse. De zwart-witten, die in de eerste van maximaal vier nacompetitieronden vrijaf hadden, versloegen Bon Boys uit Haaksbergen met 2-1. Grote man bij de thuisclub was Robin van der Tuin, die beide treffers maakte.

En daarmee zette Roden, die in de laatste reguliere competitieronde directe degradatie afwendde ten koste van buurman GOMOS, de positieve flow door. Komende zondag wacht de halve finale in de nacompetitie: in het Brabantse Oosterhout tegen TSC. Die ploeg versloeg vanavond Sporting Martinus in Amstelveen met 0-2.

Opponent Bon Boys, officieel Bonifatius Boys, had in de eerste ronde geen enkel probleem met Oldeholtpade. Op het eigen kunstgrasveld werd het afgelopen zondag 6-0. "Wij gedijen het best op kunstgras", aldus enkele meegereisde supporters uit Haaksbergen. "Het kampioenschap had er echt ingezeten, maar op gewoon gras verspeelden we te veel punten."

Van der Tuin drie pogingen, twee goals

Op voorhand leek Roden dus in het voordeel, maar de praktijk - zeker in de beginfase - bleek anders. De gasten combineerden gemakkelijker, bepaalden het tempo en waren dan ook al snel dicht bij een voorsprong maar de lat voorkwam de 0-1. Na zo'n twintig minuten meldde ook Roden zich meer en meer op de helft van de tegenstander en ook daar voorkwam het aluminium een treffer. Robin van der Tuin speelde zich prima vrij en schoot de bal heerlijk buiten bereik van doelman Wouter Lankheet op de paal.

Zeven minuten voor rust waagde Van der Tuin opnieuw een poging vanaf links met rechts. Deze keer wel met succes. De bal verdween heerlijk in de bovenhoek. Op slag van rust mocht Van der Tuin ook nog de 2-0 maken. Gestuntel in de Bon Boys-defensie ging aan die treffer vooraf.

Achteruit

De tweede helft was volledig voor Bon Boys, dat al in de 55ste minuut op 2-1 kwam via Dani Bultman. Roden liep alleen maar achteruit, alleen ontbrak bij de bezoekers na de aansluitingstreffer het vernuft om de thuisclub nog meer pijn te doen. Onder leiding van centrumverdedigers David Jansen en Michel Wardenier hielden de zwart-witten stand, al maakte die laatste het in de slotseconden nog wel even spannend door de gasten een vrije bal cadeau te doen (wegens commentaar op de leiding). De toegekende vrije bal werd door Jansen van de lijn gehaald, waarna Roden definitief kon juichen.

Yska Last