Pakt tennisvereniging Suthwalda in eigen huis derde landstitel op rij?

TENNIS - Zo'n honderd vrijwilligers hebben zich afgelopen week het vuur uit de sloffen gelopen om het tennispark aan de Zuideresweg in Zuidwolde om te toveren tot 'Roland Garos in het klein'. Vanaf morgen strijden de beste vier teams uit de eredivisie bij de mannen hier om de landstitel.

Blessuregolf

Maar of de duvel ermee speelt: juist nu de mannen thuis de klus mogen klaren, heeft het team te maken met een blessuregolf. Nummer één-speler Jarno Jans uit Roden haakte vorige maand al af met een slepende polsblessure. Afgelopen weekend volgde de nummer twee van de lijst, Boy Westerhof, met een kuitblessure. De nood liep daardoor zelfs zo hoog op dat coach Floris Killian zelf moest aantreden in de beslissende dubbelpartij.

"Dat zorgde wel even voor stress. Niet zozeer over m'n eigen tennisspel. Maar wel over het feit dat hier al mensen maanden bezig zijn om deze play-offs te organiseren en dan is het wel fijn al je jezelf kwalificeert", vertelt Kilian. De pensionado won zijn dubbelpartij samen met Sander Jans en dus kan Suthwalda voor de derde keer op rij landskampioen worden. Hoewel het nog wel lastig zal worden.