Alles of niets vandaag: zo belandde FC Emmen in het nauw

"De tweede wedstrijd tegen RKC Waalwijk was typerend voor het hele seizoen", vindt Dijkhuizen. In de thuiswedstrijd was de ploeg oppermachtig en kwam het na een uur spelen op voorsprong via Lucas Bernadou. Vijf minuten voor het einde verdedigde de ploeg van Lukkien diep op de helft van RKC, waardoor de Waalwijkers uiteindelijk de ruimte hadden om in de laatste minuut de gelijkmaker te maken. "Het was echt naïef voetbal", stelt Dijkhuizen.

Eerste zege

De supporters hoefden niet lang te wachten op de eerste overwinning. In speelronde drie hield de ploeg knap de punten in eigen huis tegen FC Utrecht, door een late treffer van Jari Vlak (3-2). FC Emmen stond na die speelronde op de tiende plek, de hoogste plaats die de club het gehele seizoen zou behalen.

Maar daarna volgde er een slechte periode, met vier nederlagen op rij. Tegen Feyenoord en AZ kan dit gebeuren, maar met name de uitnederlaag tegen Excelsior was een sleutelmoment in het seizoen. Wederom kwam FC Emmen op voorsprong via Ole Romeny en was het voetballend dominant. In de tweede helft had het team een aantal kansen om de wedstrijd te beslissen, maar na een uur kantelden de verhoudingen. Excelsior maakte gelijk en in de 95e minuut kopte Seymor de 2-1 binnen vanuit de corner.

Na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles bestempelde Lukkien zijn eigen ploeg zelfs als 'slechtste team in de eredivisie'.

Punten tegen toppers