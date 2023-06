Dick Lukkien hoopt op magische Oude Meerdijk

VOETBAL - Nog één duel, zijn laatste als trainer van FC Emmen en wat voor één. Dick Lukkien staat voor de loodzware taak om de Drentse club ten koste van Almere City FC in de eredivisie te houden. Emmen moet op eigen veld een 2-0 achterstand zien om te buigen.

Lukkien hoopt en rekent daarbij op een magische Oude Meerdijk. "Als dat gaat gebeuren, dan zijn we tot een hoop in staat."

Enorme deceptie

Uiteraard keek Lukkien nog even terug op het duel in Almere, zijn 269e officiële wedstrijd in dienst van Emmen. Een duel dat dus eindigde in een enorme deceptie. "We beseffen wat we hebben laten liggen afgelopen dinsdag. We hebben niet gedaan wat we kunnen, met en zonder bal."

"Het leek alsof Almere City meer klaar was om te spelen. Wij hebben, met zijn allen, en dan heb ik het over spelers en staf, de dingen niet goed gedaan en dat moet beduidend beter. Het is zondag zaak om de wedstrijd vol branie en enthousiasme aan te gaan."

Ideaal scenario