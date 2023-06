Zoektocht nieuwe trainer FC Emmen duurt voort: ook streep door Van Dinteren

Van Dinteren, afgelopen dinsdag in Almere nog aandachtig toeschouwer bij Almere City FC - FC Emmen, gaf de clubleiding van de Drentse club aan dat hij de reisafstand in combinatie met zijn gezinsleven niet zag zitten. Best opmerkelijk, want de reistijd van Bussum (de woonplaats van Van Dinteren) naar Emmen is iets meer dan tien minuten langer dan naar Enschede.