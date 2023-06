Keziah Veendorp: 'Ik geloof heilig dat we erin blijven'

VOETBAL - Een waardeloze plek op een nog waardelozere avond. Keziah Veendorp zat zich afgelopen dinsdag te verbijten op de tribune van het Yanmar Stadion in Almere. "Buiten het feit dat ik de wedstrijd vanaf mijn zitplaats nauwelijks kon volgen had ik ook nog eens een machteloos gevoel."

Hoe anders was dat tot het thuisduel tegen Feyenoord, in speelronde 33 van het seizoen. De 26-jarige Groninger was in alle voorgaande 32 wedstrijden basisspeler en had in al die wedstrijden maar 65 minuten gemist. Maar in de thuiswedstrijd tegen de landskampioen, toen Emmen werd veroordeeld tot het spelen van de play-offs, viel Veendorp uit. "Ongelooflijk balen. Voor die wedstrijd dacht ik nog 'ik wil niet geblesseerd raken' en dan gebeurt het toch."

Veendorp wist meteen dat het meespelen in de play-offs heel lastig zou worden. "Als je om de week speelt, dan had ik waarschijnlijk twee duels gemist. Nu mis ik de vier belangrijkste wedstrijden van het seizoen, omdat alles in twee weken wordt afgerond.

'Ik voel me wel eens bezwaard'

"Ik vind het vooral heel moeilijk dat ik er niet bij ben", vervolgt de controlerende middenvelder. "Ik probeer het wel. Ik ben bij de wedstrijden en zorg ook wel dat ik er in de kleedkamer bij ben, maar ik had het team zo graag op het veld willen helpen. Als ik dat denk of uitspreek dan voel ik me af en toe wel eens bezwaard, zeker tegenover de langdurig geblesseerden zoals Maikel Kieftenbeld of Rui Mendes. Maikel heeft het hele seizoen moeten toekijken en ook Rui is al maanden niet inzetbaar. Voor hen moet het nog machtelozer voelen."

'Ik wil niet nog eens degraderen'

Die langdurige blessures van Kieftenbeld en Mendes, maar ook die van Mart Lieder, Jeff Hardeveld, Metehan Güçlü waren volgens Veendorp wel voor een groot deel bepalend voor het afgelopen seizoen. "Ik zeg niet dat we met hen erbij zomaar een topseizoen hadden gedraaid, maar ik ben er wel van overtuigd dat het dan anders was gelopen. We zijn ondanks die forse tegenslagen wel altijd blijven strijden en dat kan niet voor niets zijn geweest."

"Ik geloof er ook heilig in dat we erin blijven", vervolgt Veendorp. "In mijn hoofd kunnen we niet degraderen, ben je gek? Met alle respect voor Almere City FC, maar ik wil niet nog een degradatie meemaken."

Voor supporters, medewerkers, eergevoel en toekomst