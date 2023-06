Suthwalda schittert morgen na zinderende supertiebreak in 'eigen' finale

TENNIS - Tennisclub Suthwalda heeft op het eigen tennispark in Zuidwolde de finale gehaald in de strijd om de landstitel bij de heren. Het won vandaag met 4-2 van tennisclub Nieuwerkerk waardoor de mannen morgen mogen aantreden tegen Leimonias uit Den Haag.

Na vier enkelpartijen was de tussenstand 2-2. En na de winst van Sem Verbeek en Sander Jans in de eerste dubbelpartij op Stephan Fransen en Jeroen Camfferman, mochten Tim van Terheijden en Niels Visker de klus klaren voor Suthwalda.

Na 1-1 in sets moest een supertiebreak uiteindelijk de beslissing forceren. De mannen van Suthwalda kwamen met 5-1 achter maar wisten uiteindelijk die achterstand om te buigen tot een 12-10 winst.

Enkelpartijen

Eén wedstrijdronde in de eredivisie bestaat uit vier singlepartijen gevolgd door twee dubbels. Namens Suthwalda wist Sander Jans uit Roden z'n partij tegen Daniel Verbeek met 2-0 te winnen (4-6 en 6-7). Tim van Terheijden moest het hoofd buigen voor Albans Meuffels van Nieuwerkerk. Ook die partij eindigde in 2-0 (4-6, 1-6). Hetzelfde gold voor Niels Visker. Hij werd met 2-0 verslagen door Guy den Heijer (6-2, 7-6).

Sem Verbeek van Suthwalda had het in eerste instantie ook lastig in zijn partij tegen Peter Torbeke. Hij kwam op een 1-0 achterstand maar wist er uiteindelijk nog een derde set uit te slepen . Uiteindelijk won hij met 6-2, 4-6 en 1-6. En zo begonnen Suthwalda en Nieuwerkerk met een 2-2 tussenstand aan de dubbelpartijen.