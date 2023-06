NWVV verlaat vierde klasse na kaartenfestival bij Corenos

VOETBAL - In een alles-of-niets-wedstrijd had NWVV een overwinning nodig tegen Corenos uit Rodeschool om actief te blijven in de vierde klasse, maar er vielen meer gele kaarten dan doelpunten in de wedstrijd die NWVV met ruime cijfers verloor: 4-0.

Na een harde eerste helft nam Corenos tien minuten voor rust de leiding waarmee alarmfase 1 direct aanbrak voor de formatie van NWVV-trainer Johan Hollen.

Vroeg beslist

In de eerste helft bleef NWVV aanvankelijk redelijk op de been, maar in het slot van de eerste helft zette Corenos het duel volledig op zijn kop door driemaal te scoren en daarmee was het duel al vroegtijdig beslist. Voor Hollen betekende de nederlaag (van NWVV) zijn tweede degradatie in één seizoen. Eerder deed hij dat al met Gasselternijveen.