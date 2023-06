SV Borger degradeert, geen promotie voor FC Assen en MSC

VOETBAL - In de halve finale voor promotie naar en degradatie uit de derde klasse kenden MSC, FC Assen en Borger een loodzware middag. Voor geen enkele ploeg slaagde de missie en daarmee is het seizoen definitief voorbij.

In een snikheet Teuge kende MSC een loodzware middag, want in de eerste helft keek de ploeg van trainer Guido Wind al snel tegen een 2-0 achterstand aan dankzij twee treffers van Niels Verschuur.

Na drie wissels kreeg MSC na de onderbreking wel iets meer grip op de wedstrijd. Een kwartier voor tijd verkleinde Mart Jonkers het verschil zelfs, maar de overwinning kwam er niet. "Dit is heel erg jammer, hun aanvalsplan kwam uitstekend uit de verf", vertelt MSC-trainer Guido Wind. "Wij maakten het spel en zij hielden alleen maar tegen. Deze tegenstander speelde zeer ervaren en ook dat is een kwaliteit natuurlijk, maar wij staan met lege handen en dat is een grote teleurstelling."

Borger degradeert

Voor Borger stond er ontzettend veel op het spel tegen Omlandia uit Ten Boer. Een nederlaag zou degradatie betekenen voor de selectie van Borger-trainer Arne Joling. Die kant leek het al snel op te gaan in de eerste helft toen Jeremy van Coevorden de gasten na een dik kwartier aan de leiding bracht.

Als Borger nog zicht wilde houden op de finale van de nacompetitie zou de thuisploeg geen tegengoal meer moeten incasseren, maar daar dacht Jeroen Dijkhuizen tien minuten na rust heel anders over. Met nog een dik uur op de klok zette Borger alles op alles om de spanning terug te brengen. Kansen kreeg Borger ook wel, maar het ontbrak vooral aan overtuiging zag Joling.

"Als je ze zelf niet maakt, dan valt die aan de andere kant en wij hadden ook wel wat pech met blessuregevallen tijdens de wedstrijd", stelt Joling. "Maar dat is niet de reden voor onze degradatie. De versterkte degradatie heeft ons dit seizoen parten gespeeld, maar ik weet zeker dat we volgend seizoen sterk terugkeren."

Penalty's bij FC Assen

FC Assen kwam tegen SJS beter uit de startblokken, maar moest pas na strafschoppen het hoofd buigen. Onterecht vond FC Assen-trainer Jon Yntema, maar er ging het nodige aan vooraf. "Na negentig minuten stond het 1-1. Jarno Hamming scoorde voor ons in de eerste helft, maar toch kwamen zij weer langszij en dat was wel terecht, want het duel was redelijk in balans."