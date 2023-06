VAKO verslaat Bargeres en promoveert naar de 4e klasse

VOETBAL - Twee jaar na de overstap van zondag naar zaterdag is VAKO met het prestatieteam gepromoveerd naar de 4e klasse. In Westerbork was de ploeg van trainer Cor Meijer met 3-1 te sterk voor Bargeres, dat net als VAKO (maar dan een jaar eerder) de zondag verruilde voor zaterdag.

Bargeres eindigde als derde in de 5e klasse G, op gepaste afstand van kampioen Steenwijker Boys. In de eerste ronde van de nacompetitie ontdeed Bargeres zich van BATO (2-1). VAKO, dat achter Westerkwartier tweede werd in de 5e klasse E, was in de eerste ronde vrij.

Bargers op voorsprong

De formatie uit Vries startte goed, kreeg ook twee prima kansen, maar de eerste treffer was voor de club uit Emmen. Mitchell de Graaf reageerde na een kwartier spelen attent in een scrimmage en schoot hard en hoog raak. Het antwoord van VAKO kwam tien minuten later. Ivar Goedkoop was het eindstation na een prima combinatie tussen good-old captain Tim van Huffelen en Nanne-Jan Koopman.

Manzeza

In de tweede helft trok VAKO het duel meer en meer naar zich toe, terwijl Bargeres vooral loerde op de counter. Een schot van Stefan Hondeveld werd met moeite gekeerd door Bargeres-doelman Bowen Bowyer-Bower, die daarna kansloos was op de inzet van Emanuel Manzeza. De aanvaller van 'de tricolores' tikte een voorzet van Van Huffelen binnen: 2-1.

Steenbergen

Het slotakkoord was voor Patrick Steenbergen. 'Mister VAKO', bezig aan zijn 18e seizoen in de hoofdmacht, bepaalde met een zaalvoetbalactie (waarmee hij Bowyer-Bower passeerde) de eindstand op 3-1.

De 36-jarige Steenbergen, die eerder dit seizoen weer van stal werd gehaald door Meijer, speelde aanvankelijk zijn wedstrijden in het tweede elftal. Maar het huidige seizoen is hem goed bevallen. "Daarom blijf ik ook volgend seizoen bij het eerste. En weer in de rol als pinchhitter, net als vandaag."