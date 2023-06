Vrouwen ACV blijven actief op hoogste amateurniveau

VOETBAL - De vrouwen van ACV hebben zich definitief veilig gespeeld in de Topklasse, het hoogste amateurniveau voor dames, door Be Quick'28 uit Zwolle met 4-1 te verslaan in de finale van de nacompetitie.

Samen met zeven andere ploegen streed ACV voor één plek in de Topklasse en na zeges op De Tukkers (7-0) en Klarenbeek (4-1) was vanmiddag Be Quick'28 de opponent in de finale op het veld van De Weide in Hoogeveen.

Vroeg beslist

ACV speelde sterk, maar toch was het lang wachten op de openingstreffer. Die viel op slag van rust. Lisanne Dik (die na dit seizoen de overstap maakt naar eredivisieclub SC Heerenveen) was de maker met een fraai schot van afstand. Binnen twintig minuten na rust was het duel gespeeld.