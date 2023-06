Programma nacompetitie zondagvoetbal

In de nacompetitie voor een plek in de 3e klasse kwamen twee Drentse clubs al in de eerste ronde in actie, namelijk Buinen en Smilde'94 . Beide overigens met een nederlaag. Ruinerwold, Nieuw Roden, Zwartemeerse Boys, Dwingeloo en Weerdinge stromen de tweede ronde in, die vanmiddag wordt gespeeld.