Suthwalda grijpt 'met veel frustratie' naast derde landstitel

TENNIS - De mannen van tennisclub Suthwalda zijn er vanmiddag in Zuidwolde niet in geslaagd om de derde landtitel op rij te winnen. In de finale verloren ze met 3-1 van het Haagse Leimonias. Een van de spelers daar is Max Houkes uit Sleen. En rondom zijn deelname ontstond dit weekend nogal wat tumult.

Want het is verplicht dat een speler minimaal twee wedstrijden in de eredivisie voor een vereniging gespeeld moet hebben, voordat hij mag aantreden in de play-offs. Max Houkes speelde slechts één wedstrijd in de eredivisie voor de heren, maar kwam wel meerdere keren voor Leimonias in de eredivisie voor gemengde teams uit. Daardoor werd Houkes door de KNLTB wel toegelaten tot de play-offs. En dat terwijl Suthwalda, met een grote blessuregolf, niet kon beschikken over verschillende spelers omdat zij maar één keer in actie waren gekomen voor de club dit seizoen.

De euforie van gisteren, toen de mannen na een uiterst spannende ontknoping de finale om het landskampioenschap wisten te bereiken, sloeg daardoor vandaag een beetje om.

Drents onderonsje

De meest opmerkelijke partij van de dag was uiteindelijk het Drents onderonsje tussen Max Houkes uit Sleen, in dienst van het Haagse Leimonias, en Jarno Jans uit Roden namens Suthwalda. Jans heeft zich onlangs laten opereren aan een slepende polsblessure maar is nog niet voldoende hersteld. Bij gebrek aan speelgerechtigde spelers koos Suthwalda ervoor om de partij tegen de sterkste tegenstander op te offeren. Na één punt gaf Jans op en kon Houkes z'n tas in gaan pakken voor het toernooi van volgende week in Denemarken.

Tim van Terheijden ging er namens Suthwalda vanmiddag hard af (6-1, 6-1) tegen Roland Stuurman. Sem Verbeek wist zijn partij tegen Zachary Eisinga knap te keren. Hij verloor de eerste set met 3-6, maar zegevierde uiteindelijk met twee sets van 6-3.

De vierde en laatste singlepartij ging tussen Niels Visker namens Suthwalda en Michiel de Krom van Leimonias. Visker won de eerste set met 7-6. Maar met 6-3 in de tweede set wist De Krom er toch nog een beslissende derde set uit te slepen. Die eindigde in een tiebreak die uiteindelijk werd gewonnen door De Krom.

Geen dubbelpartijen 'uit frustratie'

Met een 3-1 voorsprong voor Leimonias na de vier enkelpartijen was de positie voor Suthwalda zo goed als uitzichtloos. Met de nodige frustraties over de regels van de KNLTB bij beide partijen werd besloten om niet meer aan de dubbelpartijen te beginnen.