HHCombi in verlenging onderuit tegen FVV

VOETBAL - HHCombi is er niet in geslaagd te promoveren naar de 4e klasse. In Gieten werd de finalewedstrijd in de nacompetitie met 2-3, na verlenging, verloren van FVV.

Na amper twee minuten spelen kwamen de Groningers al op voorsprong. Uit de eerste corner van de wedstrijd kon Hein Betrian de bal, in het vijf meter gebied, ongehinderd binnen schieten (0-1).

Laag tempo

Het duurde even dat de Drentse ploeg zich in de wedstrijd meldde. Halverwege de eerste helft kon Herjan Stevens op het doel van FVV afgaan, maar de aanvaller faalde, oog in oog, met doelman Martijn Brondijk, maar de keeper redde bekwaam.

Onder tropische omstandigheden, viel er voor het publiek niet veel te genieten. Het tempo was traag en de kansen waren schaars en beide ploegen zochten met een 0-1 stand halverwege de kleedkamers op.

Mark Peter Pomper

Na rust was HHCombi de betere ploeg en kreeg het een aantal kansen. Invaller Mark Peter Pomper leek de held van Hijken en Hooghalen te worden. De middenvelder scoorde niet alleen de gelijkmaker, maar schoot ook de 2-1 langs doelman Martijn Brondijk.

In de slotfase kregen de Drenten toch nog de deksel op de neus. Invaller Davut Yuksel zorgde met zijn 2-2 ervoor dat het toetje een verlenging kreeg.

Beide ploegen liepen in de verlenging op hun tandvlees, maar in de tweede helft van blessuretijd besliste een andere invaller, Muhammed Yuksel, de wedstrijd. Zijn geplaatste schot was onhoudbaar voor de betrouwbare doelman Niels de Vries.

Vijfde klasser