Roden kukelt in Noord-Brabant uit eerste klasse

VOETBAL - Na competitiegenoten Germanicus, GOMOS en Rolder Boys is ook Roden uit de eerste klasse gedegradeerd. Helemaal in Noord-Brabant viel door een nederlaag tegen TSC het doek voor de wit-zwarten: 3-1.

De start van Roden in Oosterhout was nog heel bemoedigend. Na enkele minuten opende Harkemase Boys-aanwinst Yska Last, terug na een schorsing, van afstand de score namens de bezoekers.

Kans voor Wardenier

TSC, tweede geworden in de tweede klasse D, maakte een paar minuten voor rust via Ryan Snoeren gelijk. Zo kwam de thuisploeg met het nodige bravoure uit de kleedkamer. Na een uur zette Bart Durven TSC verdiend op 2-1.

Doordat de genadeklap uitbleef, bleef de formatie van Freddy Strating geloven in de gelijkmaker en daarmee de verlenging. Even voor tijd moest Michiel Wardenier de 2-2 maken, maar zijn inzet van dichtbij werd op waanzinnige wijze gekeerd door TSC-doelman Yannick Millenaar.

Na de 3-1 van Nino Doelman kende Roden haar lot voor na de zomer. Toen in Oosterhout vuurwerk de lucht in ging en 'Engelbewaarder' over het sportpark van TSC klonk, dropen de mannen van Strating teleurgesteld af.

Paul Raveneau