DSC’65 degradeert naar vijfde klasse; Jorick van der Galiën wijst Havelte de weg

DSC'65 kreeg het niet voor elkaar tegen Langezwaag en degradeerde met dat resultaat naar de vijfde klasse. Voor de formatie van HHC Combi-trainer Abel Darwinkel is het seizoen ook over en uit, want de ploeg verloor met 3-2 van FVV. Bij Havelte konden de handen wel in de lucht, want de ploeg was met 5-2 duidelijk te sterk voor Nieuweschoot. Een feestje dus in Havelte met een tevreden trainer Patrick Visser.