Beilen dichtbij lijfsbehoud: Ruinen en SC Erica op koers voor promotie

"Uiteindelijk liepen we ver uit, maar toen Patrick de Vries namens SVZ rood kreeg, konden wij doordrukken en dat was pas in de slotfase bij een 2-1 voorsprong. Nu mogen we ons gelukkig voorbereiden op de finale. We zijn er nog niet, maar hebben wel een grote stap gezet door SVZ te verslaan. Nu moeten we er nog een keer goed staan tegen HOVC en dan zijn we in onze missie geslaagd." Ruinen was met 3-1 te sterk voor Sweel en is daardoor zondag in de finale gekoppeld aan SC Erica.