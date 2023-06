Weer geen promotie voor Valthermond

VOETBAL - Het is Valthermond weer niet gelukt om te promoveren naar de eerste klasse. In de voorlaatste wedstrijd van de nacompetitie werd er met 3-1 in eigen huis verloren van Union uit Malden. De eretreffer aan de kant van de thuisploeg kwam op naam van Tom Meijers.

Al na twee minuten keek Valthermond tegen een achterstand aan. Ingo Custers profiteerde van een verkeerd ingeschatte bal door Lars Baas en schoot de bal voorbij doelman Noah Sahepaty. Laatst genoemde maakte afgelopen week overigens bekend volgend seizoen naar Musselkanaal te vetrekken. Onder tropische omstandigheden moest de ploeg van Kenny Koning alle zeilen bij zetten om tot kansen te komen. Het was vooral Milan Draijer die voor dreiging zorgde, maar grote kansen kwamen er niet. Vlak voor rust kwam die grote kans er wel voor de bezoekers. Waar Sahepaty de inzet van Ties van den Eijnde nog wist te keren, was het Lloyd Kooijman die uiteindelijk zijn ploeg op een 0-2 voorsprong zette.

Vanaf dat moment was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Helemaal toen Union de 0-3, na een aantal gemiste grote kansen, in de touwen schoot. De 17-jarige Wim Wiggelovend, oud jeugdspeler van NEC, stuitte nog op doelman Sahetapy, maar Custers wist in de rebound zijn tweede van de middag te maken. Een eretreffer kwam nog wel op conto van Tom Meijers, die in zijn laatste wedstrijd voor Valthermond met de kop de recheterbovenhoek wist te vinden. Het mocht echter niet meer baten, Valthermond verloor de wedstrijd en wist ook voor de vijfde keer in zes jaar niet te promoveren.