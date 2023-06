FC Twente speelt volgend seizoen met trainer Joseph Oosting uit Emmen Europees voetbal

De ploeg won vandaag de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Sparta Rotterdam, 1-0. De eerste wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. .

Bij FC Twente zat Ron Jans na drie jaar voor het laatst op de bank als trainer. De Emmenaar Oosting is zijn opvolger. Sinds 2021 is Oosting de trainer van RKC Waalwijk. Met die ploeg eindigde hij dit seizoen als negende in de eredivisie. Oosting heeft bij Twente een contract tot en met 2025 getekend.