Fans van FC Emmen balen na degradatie, maar niet iedereen: 'Wedstrijden in eerste divisie zijn stuk goedkoper'

Fans van FC Emmen druipen teleurgesteld af naar huis nadat de ploeg gedegradeerd is naar de eerste divisie. In Emmen is Almere City met 2-1 te sterk in de finale van de nacompetitie, nadat Almere ook al het eerste duel met 2-0 had gewonnen.

De eerste fans lopen het stadion in Emmen al uit nadat de tegenstander op een 2-0-voorsprong is gekomen. "Het is brandhout", zegt een teleurgestelde fan, nadat hij het stadion uitloopt. Niet veel later scoort Jari Vlak de 2-1, waarmee mogelijk weer een sprankeltje hoop voor de FC Emmen-fans is aangewakkerd. Maar niet voor deze fan, die kritisch is over dit seizoen van FC Emmen. "In de hele ploeg zit het hele seizoen al geen fut."